Китай продолжит усилия для справедливого урегулирования проблемы сектора Газа

Китай совместно с другими государствами продолжит прилагать усилия для долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.
"По поводу Газы: <…> Китай будет, как и прежде, играть ответственную роль ведущей державы и вместе с международным сообществом прилагать неустанные усилия ради всеобъемлющего, справедливого и устойчивого урегулирования палестинской проблемы в ближайшее время"
– МИД Китая
В ведомстве подчеркнули что Пекин поддерживает принцип "два государства для двух народов", а урегулирование должно осуществляться в рамках соответствующих резолюций Совбеза ООН.
"Необходимо твердо соблюдать принцип "Палестиной управляют палестинцы", а дальнейшие действия, связанные с Газой, должны предприниматься с уважением к устремлениям самого палестинского народа"
– МИД Китая
Также в министерстве добавили, что позиция по созданному США Совету мира по Газе уже была озвучена – КНР планирует твердо отстаивать международную систему, в центре которой находится ООН, передает ТАСС.