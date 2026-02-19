Китай продолжит усилия для справедливого урегулирования проблемы сектора Газа

В МИД КНР сделали заявление по поводу сектора Газа, Пекин выступает за справедливое урегулирование ситуации.

Китай совместно с другими государствами продолжит прилагать усилия для долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа, следует из заявления министерства иностранных дел страны.

"По поводу Газы: <…> Китай будет, как и прежде, играть ответственную роль ведущей державы и вместе с международным сообществом прилагать неустанные усилия ради всеобъемлющего, справедливого и устойчивого урегулирования палестинской проблемы в ближайшее время"

– МИД Китая

В ведомстве подчеркнули что Пекин поддерживает принцип "два государства для двух народов", а урегулирование должно осуществляться в рамках соответствующих резолюций Совбеза ООН.

"Необходимо твердо соблюдать принцип "Палестиной управляют палестинцы", а дальнейшие действия, связанные с Газой, должны предприниматься с уважением к устремлениям самого палестинского народа"

– МИД Китая

Также в министерстве добавили, что позиция по созданному США Совету мира по Газе уже была озвучена – КНР планирует твердо отстаивать международную систему, в центре которой находится ООН, передает ТАСС.