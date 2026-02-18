Проверку зданий на предмет минирования завершили в Северной Осетии

В Северной Осетии не подтвердилась информация о минировании образовательных учреждений. Правоохранители провели проверку всех объектов.

Информация о минировании образовательных учреждений в Северной Осетии оказалась ложной. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях глава региона Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов осмотрели здания, но никаких взрывчатых устройств не обнаружили.

"Правоохранительные органы провели необходимый комплекс проверочных мероприятий. Обследовали каждый объект. Никаких подозрительных предметов не обнаружено"

– Сергей Меняйло

Ранее в образовательные учреждения республики поступила информация о возможном минировании зданий.