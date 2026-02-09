Вестник Кавказа

Между РФ и НАТО сохраняется горячая линия связи – Грушко

Возможности для коммуникаций между РФ и на НАТО сохраняются, имеется горячая линия между военными, также контакты с Альянсом может совершать российский посол в Брюсселе, рассказали в МИД РФ.

Между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом продолжают существовать каналы коммуникации, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Что касается коммуникаций, то они остаются открытыми. Наш посол в Бельгии уполномочен в случае необходимости поддерживать связь со штаб-квартирой альянса. Ну и существуют соответствующие горячие линии между военными, их никто не закрывал"

– Александр Грушко

Дипломат отметил, что при необходимости контакты Москвы и НАТО возможны, и они происходили.

"По мере необходимости такие контакты осуществлялись. На военном уровне, на достаточно высоком уровне осуществлялись"

– Александр Грушко

