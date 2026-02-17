США могут ударить по Ирану в выходные – СМИ

Американские военные готовы будут атаковать Иран в выходные, однако президент США еще не принял решения о проведении операции, сообщает CNN.

Военная операция США против Ирана может стартовать в ближайшие выходные, но решение об этом еще не принято главой Белого дома Дональдом Трампом, передает со ссылкой на источники CNN.

"Источники, знакомые с темой, сказали, что военные США готовы ударить по Ирану уже в эти выходные, но Трамп не принял окончательное решение, надо ли дать добро на такую акцию"

– CNN

Накануне в Белом доме прошло совещание с участием Трампа, посвященное прошедшим ранее на этой неделе ирано-американским переговорам в Женеве.

По данным источника телеканала, американский лидер много размышляет о том, каким будет оптимальное решение и обсуждает варианты с советниками.

В последние дни Соединенные Штаты увеличили военное присутствие на Ближнем Востоке, что, при необходимости, позволит провести длительную операцию против Ирана.