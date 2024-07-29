В Сочи может стать больше туристов из Омана – АТОР

Летом 2026 года можно ожидать увеличение турпотока туристов из Омана в Сочи, поделились прогнозами в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Это обусловлено запуском прямого авиарейса из Маската (столица Омана) в Сочи, уточнили аналитики.
Сообщается, что прямое авиасообщение будет осуществляться со 2 июля авиакомпанией Oman Air.
"В авиакомпании рассчитывают, что новый рейс будет востребован как со стороны туристов из Омана, направляющихся в Россию, так и среди туристов с юга России, планирующих поездки в Оман и дальнейшие перелеты по маршрутной сети Oman Air"
– AТОР
Туристов прежде всего привлекает возможность отдохнуть в горном кластере Красной поляны, а также в игорной зоне.
"Сочи – это сочетание моря и гор, казино, прохлада летом в горном кластере. По опыту других стран региона Персидского залива можно сказать, что рейсы будут пользоваться популярностью у оманцев"
– АТОР
Кроме того, важным фактором для туристов Ближнего Востока является возможность "охладиться" в условиях российского лета, поскольку в летние месяцы в странах этого региона очень жарко.
"У арабских туристов пользуются популярностью в это время Черноморское побережье Турции, Сочи Азербайджан, Армения, Грузия с похожими климатическими условиями"
– АТОР
Как ранее отмечали в Погранслужбе ФСБ, в 2025 году турпоток из России в Оман вырос почти на 107%.