В Сочи может стать больше туристов из Омана – АТОР

В Ассоциации туроператоров России рассказали о том, что летом в Сочи можно ожидать большое количество туристов из Омана благодаря прямому авиасообщению.

Летом 2026 года можно ожидать увеличение турпотока туристов из Омана в Сочи, поделились прогнозами в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Это обусловлено запуском прямого авиарейса из Маската (столица Омана) в Сочи, уточнили аналитики.

Сообщается, что прямое авиасообщение будет осуществляться со 2 июля авиакомпанией Oman Air.

"В авиакомпании рассчитывают, что новый рейс будет востребован как со стороны туристов из Омана, направляющихся в Россию, так и среди туристов с юга России, планирующих поездки в Оман и дальнейшие перелеты по маршрутной сети Oman Air"

– AТОР

Туристов прежде всего привлекает возможность отдохнуть в горном кластере Красной поляны, а также в игорной зоне.

"Сочи – это сочетание моря и гор, казино, прохлада летом в горном кластере. По опыту других стран региона Персидского залива можно сказать, что рейсы будут пользоваться популярностью у оманцев"

– АТОР

Кроме того, важным фактором для туристов Ближнего Востока является возможность "охладиться" в условиях российского лета, поскольку в летние месяцы в странах этого региона очень жарко.

"У арабских туристов пользуются популярностью в это время Черноморское побережье Турции, Сочи Азербайджан, Армения, Грузия с похожими климатическими условиями"

– АТОР

Как ранее отмечали в Погранслужбе ФСБ, в 2025 году турпоток из России в Оман вырос почти на 107%.