Житель Дагестана получил приговор за убийство ректора института и его родственника

Верховный суд Дагестана вынес приговор местному жителю, совершившему в 2011 году убийство по заказу – его жертвами стали ректор Института теологии Максуд Садиков и его племянник.

Суд в Дагестане принял решение о приговоре для местного жителя, который, как было установлено в суде, за деньги совершил убийство ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника. Такое сообщение распространила объединенная пресс-служба судов республики.

В нем говорится, что дело слушалось в Верховном суде Дагестана. Оно было возбуждено ранее по факту убийства двух человек, которое было совершено группой лиц, вступивших в предварительный сговор, причем по найму – пункты "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан пришла к выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния и приговорила его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима"

– пресс-служба

В суде было установлено, что убийство было совершено 7 июня 2011 года в Махачкале на почве личной вражды. Жертвами стали ректор Института теологии и международных отношений Максуд Садиков и его племянник. В совершении преступления принимала участие группа неустановленных лиц, которые наняли подсудимого и еще одного исполнителя, личность которого не установлена.

Нападение было спланировано заранее. Узнав нужные им сведения о жертвах и купив оружие, преступники подстерегли Садикова и его племянника, когда они вернулись во двор дома на улице Абубакарова. Там они не менее 30 раз выстрелили в жертв, которые скончались на месте от полученных ранений.