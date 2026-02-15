Вестник Кавказа

Экс-главу Минэкономики Грузии вызвали в Службу госбезопасности

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший министр экономики Грузии Леван Давиташвили был вызван на опрос в рамках уголовного дела в Службу госбезопасности страны. Оно было возбуждено по факту соглашения с крупной нефтяной компанией.

Леван Давиташвили, на протяжении нескольких лет занимавший пост главы Минэкономики Грузии, был вызван в Службу госбезопасности Грузии, где подвергся опросу по уголовному делу, рассказали в пресс-службе СГБ.

Кроме того, в структуру также был вызван бывший глава Корпорации нефти и газа Георгий Чиковани.

Как уточнили представители Службы, опрос Давиташвили и Чиковани проводится в рамках уголовного дела о соглашении с крупной нефтяной компанией. Его расследование ведет Антикоррупционное агентство СГБ.

Напомним, что Леван Давиташвили был вице-премьером и занимал пост министра экономики Грузии с 2022-го по июнь 2025 года, когда он занял должность главного советника премьер-министра по экономическим вопросам, а также секретаря экономического совета страны.

Стоит отметить, что до 2022 Давиташвили возглавлял Минсельхоз Грузии.

