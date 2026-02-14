Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы встретятся в Армении

Представитель Еревана рассказал о грядущей встрече комиссий по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Она запланирована на ближайшее время и пройдет на территории Армении.

Встреча комиссий по делимитации государственной границы и пограничной безопасности Азербайджана и Армении вновь пройдет в ближайшие дни. Об этом рассказал Нарек Минасян, ассоциированный эксперт Аналитического центра "Армянский совет", принимавший участие в круглом столе в рамках инициативы "Мост мира".

"В ближайшее время запланирована встреча комиссий по делимитации армянской и азербайджанской границ. Учитывая, что предыдущая встреча проходила на территории Азербайджана, следующая, скорее всего, состоится в Армении"

– Нарек Минасян

Круглый стол прошел в конце прошлой недели (13-14 февраля) на территории армянского города-курорта Цахкадзор. Мероприятие было реализовано в рамках инициативы "Мост мира", запущенной в 2025 году для проведения взаимных визитов представителей гражданского общества Армении и Азербайджана. Встреча стала третьей по счету, но впервые за три десятилетия представители азербайджанской стороны прибыли в Армению по сухопутной границе. Отмечается, что участие также принимали различные СМИ.

Правовую основу для работы комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы заложил закон, подписанный президентом Армении Ваагном Хачатуряном 24 октября 2024 года. На сегодняшний день проведено 12 раундов переговоров, последний из которых состоятся 28 ноября 2025 года в азербайджанском городе Габала.