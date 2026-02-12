T’way Air запустит чартерные рейсы между Тбилиси и Сеулом

Лоукостер T’way Air запускает маршрут между Тбилиси и Сеулом. Полеты будут выполняться в летний сезон.

Корейский лоукостер T’way Air планирует запустить чартерные рейсы между Тбилиси и Сеулом, передает Агентство гражданской авиации Грузии.

Авиаперевозчик планирует выполнять рейсы в течение лета этого года. Самолеты T’way Air будут летать между столицами Грузии и Южной Кореи с 24 апреля по середину октября.

Агентство по авиации страны одобрило заявку T’way Air на выполнение полетов. Отметим, что в прошлом году самолеты перевезли между Южной Кореей и Грузией свыше 2 тыс человек.