Трамп пригрозил Ирану перейти ко второй фазе действий

Президент США предупредил Иран о готовности перейти к следующей фазе действий. Он заметил, что она будет очень тяжелой для Исламской Республики.

Соединенные Штаты готовы перейти ко "второй фазе" действий в отношении Ирана. Такое заявление сделал во время общения с журналистами в Белом доме 12 февраля американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что США сделают это, если Исламская Республика откажется заключить сделку.

"Я буду говорить с ними (с Ираном – прим. ред.) столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить с ними сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома добавил, что второй этап будет крайне тяжелым для Тегерана.