Вестник Кавказа

На курорте "Архыз" появятся новые канатные дороги

На курорте "Архыз" появятся новые канатные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горный курорт "Архыз" прирастет новыми канатными дорогами. Согласно сайту госзакупок, оборудование будет поставлено на курорте до 2023 года, стоимость контракта – 6,5 млрд рублей.

Компания ООО "Руслет" до конца 2029 года поставит на "Архыз" в Карачаево-Черкесии оборудование для новых канатных дорог.

Согласно данным портала госзакупок, торги на поставку оборудования завершились, цена контракта – 6,5 млрд рублей, заказчик – ООО "Горные вершины".

На горный курорт будут поставлены подвесные пассажирские канатные дороги, объекты инженерной защиты, объекты вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Ранее стало известно, что новый подъемник будет запущен вскоре на другом курорте в КЧР, "Домбае". Он станет первой не только на курорте, но и на всем Северном Кавказе шестиместной кресельной канатной дорогой системы D-Line, поделился глава региона Рашид Темрезов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
520 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.