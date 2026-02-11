На курорте "Архыз" появятся новые канатные дороги

Горный курорт "Архыз" прирастет новыми канатными дорогами. Согласно сайту госзакупок, оборудование будет поставлено на курорте до 2023 года, стоимость контракта – 6,5 млрд рублей.
Компания ООО "Руслет" до конца 2029 года поставит на "Архыз" в Карачаево-Черкесии оборудование для новых канатных дорог.
Согласно данным портала госзакупок, торги на поставку оборудования завершились, цена контракта – 6,5 млрд рублей, заказчик – ООО "Горные вершины".
На горный курорт будут поставлены подвесные пассажирские канатные дороги, объекты инженерной защиты, объекты вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.
Ранее стало известно, что новый подъемник будет запущен вскоре на другом курорте в КЧР, "Домбае". Он станет первой не только на курорте, но и на всем Северном Кавказе шестиместной кресельной канатной дорогой системы D-Line, поделился глава региона Рашид Темрезов.