Эрдоган раскритиковал турецких оппозиционеров

Вид на Стамбул с турецким флагом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий лидер осудил турецкую оппозицию за захват трибуны парламента. Он отметил, что это самые настоящие бандитские методы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике действия оппозиции. Выступая на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, он отметил, что захват оппозиционными депутатами трибуны парламенты – это бандитские методы.

"Чтобы помешать нашим министрам принести присягу, они применили всевозможные бандитские методы, в том числе захватили народную трибуну"

– глава турецкого государства

Он добавил, что осуждает и отвергает нападения оппозиция, которые подрывают доверие к политическому институту, наносят ущерб авторитету парламента и оскорбляют народ республики, передает TRT Haber.

