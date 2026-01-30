Аэропорт Грозного после реконструкции станет крупнейшим авиахабом Северного Кавказа

Минтранс Чечни заявил, что после реконструкции аэропорт в Грозном станет главным авиахабом региона. Аэропорт сможет принимать любые типы судов, обслуживать до 1,2 млн пассажиров в год и увеличить количество рейсов до 50 в сутки.

Международный аэропорт Грозного полностью обновят к 2027 году, сообщили в министерстве транспорта Чечни.

В рамках проекта планируется возвести вторую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон и новый терминал площадью 33 тыс кв м. После модернизации воздушная гавань сможет принимать до 1,2 млн пассажиров ежегодно, а пропускная способность терминала достигнет 1 тыс человек в час.

"В результате реконструкции воздушная гавань сможет принимать все типы воздушных судов, а количество взлетно-посадочных операций увеличится с 14 до 50 в сутки. Ожидается, что модернизация позволит превратить аэропорт в крупнейший авиахаб Северного Кавказа"

В Минтрансе ЧР подчеркнули важность оснащения аэропорта современными метеокомплексами, которые дадут возможность оперативно контролировать изменение погодных условий и тем самым повысят безопасность полетов.