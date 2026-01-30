Аэропорт Грозного после реконструкции станет крупнейшим авиахабом Северного Кавказа

Международный аэропорт Грозного полностью обновят к 2027 году, сообщили в министерстве транспорта Чечни.
В рамках проекта планируется возвести вторую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон и новый терминал площадью 33 тыс кв м. После модернизации воздушная гавань сможет принимать до 1,2 млн пассажиров ежегодно, а пропускная способность терминала достигнет 1 тыс человек в час.
"В результате реконструкции воздушная гавань сможет принимать все типы воздушных судов, а количество взлетно-посадочных операций увеличится с 14 до 50 в сутки. Ожидается, что модернизация позволит превратить аэропорт в крупнейший авиахаб Северного Кавказа"
В Минтрансе ЧР подчеркнули важность оснащения аэропорта современными метеокомплексами, которые дадут возможность оперативно контролировать изменение погодных условий и тем самым повысят безопасность полетов.