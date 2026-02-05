Индия не стала отказываться от российской нефти

Несмотря на жесткое противодействие стран Запада, Россия была и остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, страна сохранит этот статус и впредь, заявил посол РФ в стране Денис Алипов.

"Несмотря на ситуативное снижение объемов в декабре-январе до 1,2 млн баррелей в сутки, мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С учетом существенных скидок на российские сорта выгода для местной нефтеперерабатывающей промышленности очевидна"

- Денис Алипов

Россия и впредь сохранит за собой статус одного из основных поставщиков энергоносителей, что касается индийских предпринимателей, то они смогут скорректировать сложившийся формат взаимодействия с учетом текущей конъюнктуры, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Индии на фоне обострения отношений США и Ирана, а также неясности с американскими санкциями приостановили инвестиции в иранский порт Чабахар, жизненно важный для торговли в обход Пакистана. Решающим фактором при этом стала угроза санкций от Вашингтона.

Власти страны исключили финансирование иранского порта Чабахар из госбюджета, хотя ранее Индия развивала Чабахар как критически важный транспортный хаб, позволяющий осуществлять торговлю с Афганистаном и Центральной Азией в обход Пакистана. Этот порт на юге Ирана был призван решить проблему отсутствия у Индии сухопутного доступа через соседнее государство.