Пекин призвал Вашингтон и Москву вернуться к двустороннему диалогу по ДСНВ

Китай рассчитывает, что США возобновят переговоры с Россией по стратегической стабильности и прекратят практику безосновательных обвинений в адрес Пекина в проведении ядерных испытаний. С таким призывом выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.
"По вопросу ДСНВ Китай неоднократно разъяснял свою позицию, мы надеемся, что США прислушаются к ожиданиям международного сообщества, возобновят диалог со Россией по вопросам стратегической стабильности"
— Линь Цзянь
В МИД КНР отвергли обвинения США в проведении ядерных испытаний, назвав их голословными. Как подчеркнул Линь Цзянь, Китай выступает решительно против попыток Вашингтона "оправдать возобновление своих ядерных испытаний" подобными утверждениями.