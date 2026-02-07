Вестник Кавказа

Пекин призвал Вашингтон и Москву вернуться к двустороннему диалогу по ДСНВ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США следует отказаться от бездоказательных утверждений в адрес КНР и возобновить диалог с Россией по стратегической безопасности, подчеркнули в МИД Китая.

Китай рассчитывает, что США возобновят переговоры с Россией по стратегической стабильности и прекратят практику безосновательных обвинений в адрес Пекина в проведении ядерных испытаний. С таким призывом выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ходе брифинга.

"По вопросу ДСНВ Китай неоднократно разъяснял свою позицию, мы надеемся, что США прислушаются к ожиданиям международного сообщества, возобновят диалог со Россией по вопросам стратегической стабильности"

— Линь Цзянь

В МИД КНР отвергли обвинения США в проведении ядерных испытаний, назвав их голословными. Как подчеркнул Линь Цзянь, Китай выступает решительно против попыток Вашингтона "оправдать возобновление своих ядерных испытаний" подобными утверждениями.

