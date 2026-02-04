Гастрономический и сельский туризм важны для Абхазии – Кварчия

Туристы едут в Абхазию, чтобы попробовать местные натуральные продукты, поэтому туризм и сельское хозяйство – взаимосвязанные и важные сферы абхазской экономики, рассказал ректор вуза в Сухуме.

Ректор Сухумского открытого института (СОИ) Валерий Кварчия рассказал о важности агротуризма для экономики Абхазии.

Он пояснил, что туризм и сельское хозяйство – локомотивы абхазской экономики, их нельзя рассматривать по отдельности.

“Они взаимообусловлены, взаимосвязаны. Почему туристы приезжают к нам? В первую очередь, они хотят нашу продукцию попробовать"

– Валерий Кварчия

Ректор СОИ добавил, что от этих двух сфер также зависит будущее абхазских сел, передает радио Sputnik.