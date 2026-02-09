Иран поблагодарил Азербайджан и Турцию

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня во время марша в Тегеране, посвященного 47-й годовщине победы Исламской революции, поблагодарил Азербайджан и президента страны, а также президента и министра иностранных дел Турции за их принципиальную позицию.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня выступил на мероприятии, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции в Иране в Тегеране, в ходе своего выступления высказав слова благодарности в адрес президента Азербаджана Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа за выражение своей принципиальной позиции по событиям в регионе.

"Иран стремится выстраивать искренние и братские отношения с соседними и мусульманскими странами. Повышение уровня этих отношений является одним из основных приоритетов Ирана"

- Масуд Пезешкиан

Иранский лидер в своем выступлении особо подчеркнул: когда в Иране происходили беспорядки и западные страны пытались вмешаться в них, соседние государства сообща выступили за сохранение стабильности в Иране.

Президент Ирана также выразил особую благодарность за это президенту Турции Реджепу Тайипу Эродогану и главе турецкого внешнеполитического ведомства Хакану Фидану, а также лидерам Пакистана, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и других стран.