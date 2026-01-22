Главу кадастрового центра заподозрили в системных хищениях в КЧР

И.о. директора Республиканского кадастрового центра мог систематически похищать деньги из бюджета в Карачаево-Черкесии, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
Преступление было обнаружено сотрудниками управления. Они установили, что глава учреждения, пользуясь своим служебным положением, регулярно похищал бюджетные деньги.
"Противоправная схема строилась на искусственном снижении коэффициентов заработной платы сотрудникам центра"
– УФСБ по КЧР
Деньги, которые ему таким образом удавалось сэкономить, руководитель выписывал самому себе в качестве премии.
В общей сложности своими действиями он нанес ущерб на сумму более чем 2,3 млн рублей.
Уголовное дело открыто по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере".
Сейчас проверяется, не совершил ли мужчина других нарушений закона.