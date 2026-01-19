Бывший глава района предстанет перед судом за коррупцию в Дагестане

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении главы Кайтагского района и еще двух человек. Их обвиняют в коррупции.

В Дагестане будут судить бывшего главу Кайтагского района республики, его заместителя и главного специалиста отдела строительства администрации района. Об этом информирует региональная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что все трое обвиняются в мошенничестве с земельными участками и других коррупционных преступлениях.

"В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 160 (присвоение), части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), части 4 статьи 159 (мошенничество), статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), частям 1 и 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)"

– пресс-служба прокуратуры

В ведомстве отметили, что уже утвердили обвинительные заключения по уголовным делам в отношении подозреваемых.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов был отправил в отставку в связи с утратой доверия в мае 2025 года. В том же месяце его арестовали по подозрению в незаконной раздаче ряда муниципальных земельных участков, общая стоимость которых составляет около 2,7 млн рублей.