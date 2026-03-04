Кремль: сегодня России нужно сосредоточиться на своих интересах

В той непростой мировой обстановке, когда международное право де-факто не применяется, России нужно позаботиться о себе, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью о перспективах российской политики на фоне дестабилизации Ближнего Востока.

В мировой политике наступил идеальный шторм, и в таких непростых условиях у России есть необходимость сфокусироваться на собственных интересах, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков обратил внимание, что нарастание числа конфликтов в мире – как в "горячей" фазе, так и в "холодной" – создает абсолютно новую геополитическую ситуацию, порождающую последствия как для государств, так и для экономик. И России здесь требуется думать своей головой и действовать собранно.

"Прав Путин – на фоне этого идеального шторма, который сейчас начался, нужно сосредоточиться на себе, на своих интересах, на своем потенциале. Там, где его не хватает, его нужно наращивать"

– Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что международное право де-факто больше не действует, хотя де-юре все документы остаются действующими. Он отметил, что пока нет ясности, какой право приходит на смену привычному международному праву.

"К сожалению, мы все лишились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет"

– Дмитрий Песков

В то же время он призвал не паниковать и сохранять спокойствие, напомнив, что в человеческой истории происходили и более сложные потрясения. С другой стороны, не нужно и преуменьшать эффект от военных событий, происходящих на Ближнем Востоке.

"Произошла существенная дистабилизация региона и наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия"

– Дмитрий Песков

На этом фоне, заключил пресс-секретарь Кремля, россиянам логично доверять в первую очередь самим себе и избранному ими президенту Владимиру Путину.

"Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны"

– Дмитрий Песков

Также он указал на существенные различия в американо-иранском и американо-российском диалоге: если Тегеран контактировал со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером исключительно через оманских дипломатов, то Владимир Путин и представители российского государства говорили и продолжают говорить с ними лично.