Красный полумесяц предупредил о кислотных дождях в Тегеране

Ракетно-бомбовые удары по нефтехранилищам вблизи Тегерана могут вызвать ядовитые осадки над городом: на иранскую столицу в смеси с дождевой водой выпадут соединения серы и азота. Тегеранцам рекомендовано оставаться дома во время дождей.

Отделение Красного полумесяца в Исламской Республике Иран опубликовало предупреждение жителям Тегерана о последствиях уничтожения неподалеку от иранской столицы ряда нефтехранилищ 7 марта: продукты горения и испарения нефти в безветренную погоду должны сконденсироваться в облака и выпасть на землю кислотным дождем.

В связи с этим для жизни и здоровья тегеранцев возникает несколько рисков. Опасно попасть под сам кислотный дождь, который может вызвать и химические ожоги, и отравление серными и азотными соединениями. Также опасно пользоваться дождевой водой в ближайшее время после завершения осадков, поскольку в ней останутся ядовитые вещества.

"Взрывы на нефтехранилищах приводят к попаданию в атмосферу и облака большого количества токсичных углеводородных соединений, оксидов серы и азота, которые при выпадении осадков образуют опасный кислотный дождь"

– Красный Полумесяц

Мэрия Тегерана уже призвала жителей иранской столице оставаться дома во время дождей вплоть до объявления о безопасности осадков.