Иран атакует базы США на Ближнем Востоке, а не соседей – Аббас Аракчи

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
В МИД Ирана заявили, что Тегеран не ставит перед собой цель атаковать соседей. Армия ИРИ атакует исключительно военные объекты США.

Армия Ирана проводит операции против военных баз США, но не атакует соседей, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. Это является ответом на военную операцию Вашингтона против ИРИ. 

"Ошибочно полагать, что Иран атакует соседей. Мы не нападаем на наших соседей. Мы нападаем на американские базы, на американские объекты, на американские активы, которые, к сожалению, расположены на территории наших соседей. Поэтому мы не нападаем на наших соседей. Мы нападаем на американцев, которые нападают на нас"

– Аббас Аракчи 

По словам Аракчи, военные Ирана будут готовы отразить наземное вторжение сил США, если таковое состоится. Как отметил глава МИД страны, иранская армия находится на высоком уровне боеспособности, чтобы дать отпор на суше.

