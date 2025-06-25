Галстанян в Армении отпущен под домашний арест перед выборами

Суд в Армении постановил перевести архиепископа-оппозиционера Галстаняна под домашний арест на два месяца. В воскресенье он сможет проголосовать на парламентских выборах.

Лидер подконтрольного националисту Роберту Кочаряну прокси-движения карабахского клана "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян отпущен под домашний арест, решение об этом было принято на заседании Апелляционного суда 4 июня.

Пресс-секретарь Антикоррупционных судов Армении Армине Новрузян подтвердила перевод Галстаняна под домашний арест, новая мера пресечения будет применяться в течение двух месяцев.

В Генпрокуратуре Армении сообщили, что после получения судебного акта будет подана кассационная жалоба.

Галстанян сможет посетить город Иджеван, где он прописан, там он имеет право провести семь часов и принять участие в голосовании на парламентских выборах, которые состоятся 7 июня.

Согласно постановлению суда, Галстаняну запрещено контактировать с другими обвиняемыми по данному уголовному делу.

Напомним, архиепископ и 17 его сторонников были арестованы в конце июня прошлого года по обвинению в подготовке теракта и попытке государственного переворота. Они готовили захват власти в Армении, целью которого было возвращение к руководству страной зачинщиков Карабахской войны, реваншистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.