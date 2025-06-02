Армянские силовики раскрыли план националистов по захвату власти

Сфабрикованное националистами Роберта Кочаряна движение "Священная борьба" пыталось захватить власть - об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала обысков в домах членов движения. Пашинян уточнил, что подозреваемые планировали устроить теракты по все Армении в предвыборную пору.

Правоохранительные органы Армении предотвратили захват власти в стране, рассказал сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян. Переворот готовили подконтрольные националисту Роберту Кочаряну участники прокси-движения карабахского клана "Священная борьба".

"Сотрудники правоохранительных органов сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти"

- Никол Пашинян

В подтверждение Пашинян опубликовал пресс-релиз Следственного комитета РА, информирующего, что Баграт Галстанян и его подчиненные из "Священной борьбы" готовили террористические акты с целью проведения государственного переворота, целью которого было возвращение к власти зачинщиков Карабахской войны, радикальных националистов, тюркофобов и реваншистов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Для этого Галстанян закупил все нужные средства и инструменты для совершения терактов в составе группы, а также намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти, передает NEWS.am.

В заявлении СК отмечается, что после рада безуспешных митингов и шествий Баграта Галстаняна, организованных на деньги националистов минувшим летом с целью привлечь сторонников и далее взять на себя законодательную и исполнительную власть, члены преступной группы приняли решение о формировании 200–250 ударных групп численностью до 25 человек, каждой из которых была поставлена четкая задача: путем террора и диверсий добиться хаоса в стране с целью смещения действующей власти.

Сейчас сотрудники СК, Службы национальной безопасности и полиции обыскивают дом Баграта Галстаняна, также обыски проходят в домах около 30 членов и сторонников движения и в квартирах руководства АРФ "Дашнакцутюн".