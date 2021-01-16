Пашинян против Армянской церкви?

Армянская церковь веками пыталась влиять на внутреннюю и внешнюю политику. Насколько позитивным было это влияние, вопрос. Накануне своего 50-летия против некоторых аспектов политики армянского духовенства жестко высказался премьер-министр Никол Пашинян. Расскажем, в чем суть конфликта между светскими и духовными властями Армении.

30 мая на своих страницах в соцсетях Никол Пашинян и его жена Анна Акопян оставили посты с уничижительными и нецензурными выражениями в адрес представителей Армянской церкви. Днем ранее на заседании правительства Пашинян сравнил армянские церкви с чуланами.

Как развивался конфликт между Пашиняном и Армянской церковью?

Пашинян и Армянская церковь невзлюбили друг друга практически с того момента, как первый занял пост премьер-министра. Он никогда не доверял священникам, подозревая их в сотрудничестве с прежними властями. А Церковь презрительно смотрела в сторону вчерашнего уличного трибуна, чьи речи были полны популизма и бесконечных обещаний. Лишь единожды интересы партии Пашиняна и Церкви могли пересечься, когда на пике своей популярности премьер провозгласил шумную рекламную пиар-акцию, обозначив ее как «Всеармянскую идею», надеясь привлечь к ней духовенство.

Раскол случился после осени 2020 года, когда Эчмиадзин потребовал отставки Пашиняна и раскритиковал его за поражение в войне. С тех пор Пашинян и Церковь в лучшем случае игнорировали друг друга, стараясь делать вид, что их не существует в одной плоскости армянской повседневности.

Почему Пашинян выступает против Армянской церкви?

Армянская церковь существенное оказывает влияние на социально-политические настроения в обществе. Недоверие политике Пашиняна нашло отражение в одном из самых неожиданных политических проектов, известном как «Тавуш во имя Родины», возглавляемом архиепископом Тавушской епархии Багратом Галстаняном. Казалось бы, у проекта, лишенного опыта политической борьбы, не может быть шансов в противостоянии с политтехнологами партии Пашиняна. Между тем, если парламентская оппозиция в Армении считается самой организованной, то оппозиция Галстяна наиболее массовая, причем точное число ее сторонников неизвестно, поскольку движение это стихийное. Фактически все верующие армяне составляют электоральную базу политики Церкви, а потому негативно настроены в отношении Пашиняна.

Как Пашинян борется с Армянской церковью?

Будучи опытным политиком, Пашинян осознает силу стихийных движений, так как именно уличные протесты помогли ему в 2018 году прийти к власти. Сейчас Пашиняна не поддерживает «улица», а нарративы, которые распространяет армянское духовенство, прямо обвиняют его в армянофобии и неспособности защищать армянское наследие, культуру и идентичность. Каждый шаг премьера в сторону примирения с соседями в Армении воспринимается как предательство национальных интересов.

Церковь настаивает на том, чтобы Пашинян сложил полномочия и исчез из пространства армянской политики. Сейчас Армянская церковь - единственное реальное препятствие, которое мешает премьеру и его команде извлечь политические дивиденды от предстоящей кампании на тему мирного процесса и внесения изменений в Конституцию. Не исключено, что приемы, применяемые Пашиняном в борьбе с Церковью - часть его стратегии по привлечению негативного внимания к проблемам Эчмиадзина путем активизации алгоритмов социальных сетей, где он продвигает эмоциональный контент, пытаясь захватить всё информационное поле.