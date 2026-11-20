В Дагестане этим утром опрокинулся автобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Дербент. Пострадавшие пассажиры госпитализированы.

ДТП с пассажирским автобусом произошло сегодня в Дагестане, сообщили в МЧС региона.

На федеральной трассе неподалеку от Хасавюрта опрокинулся автобус, следовавший из Ростова-на-Дону в Дербент, в салоне находились 28 пассажиров. Инцидент произошел в 04.36 мск.

"По предварительным данным, пассажирский автобус… следовавший по маршруту "Ростов – Дербент", опрокинулся… По словам водителя, в салоне автобуса находилось 28 человек… В медучреждение доставлены два человека, из них один ребенок"

– МЧС Дагестана

Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта.

В результате аварии возгорания на месте не произошло. Автодвижение не нарушено.