Красоты Грузии привлекают не только российских туристов – местные жители все чаще путешествуют по отдаленным уголкам региона, преуспели в этом жители старшего поколения.

В Грузии растет число туристов, причем не только иностранных – путешествия по стране местных жителей за три квартала текущего 2026 года выросло на 3,5%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

Ежемесячно число внутренних путешественников насчитывало по 1 424,2 тыс жителей, которые совершали 1 838,7 тыс поездок, что на 5,5% больше, чем за тот же период годом ранее: они посещали другие населенные пункты, из которых туристическими были 856,1 тыс, передает Sputnik Грузия.

Любопытен возрастной состав внутренних туристов: большая часть из них - это туристы старшего возраста, от 51 года до 70 лет, которые составили 36,2% от общего числа. Ровно треть путешественников, 33,5%, это люди среднего возраста - от 31 года до 50 лет.

Больше всего поездок приняла столица - в Тбилиси приезжали в среднем 394,1 тыс туристов в месяц. На втором месте по числу визитеров - регион Имерети, в среднем 349,8 тыс туристов в месяц, говорится в сообщении.

Чаще всего жители страны ездили к друзьям и родственникам., хотя значительную часть внутренних туристов составляли местные жители, приехавшие на отдых, шопинг и лечение.

Внутренний туризм принес ощутимые доходы казне государства: среднемесячные расходы внутренних туристов составили 445,4 млн лари, что на 11,5% больше, чем годом ранее. При этом средние расходы каждого путешественника выросли на 5,7% и составили 242,3 лари, говорится в сообщении Нацстата страны.