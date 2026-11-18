Глава МИД Ирана считает подозрительными атаки на Кувейт, он сообщил, что Тегеран готов сотрудничать для установления причин инцидента.

Атаки беспилотников на Кувейт выглядят подозрительно, как сценарий для войны, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Инцидент вызывает подозрения и выглядит как готовый сценарий для войны. Мы готовы сотрудничать с Кувейтом и Италией в установлении причин инцидента"

– Аббас Аракчи

Он сообщил, что провел телефонные разговоры с главами МИД Италии и Кувейта и выразил соболезнования в связи с гибелью итальянских граждан в результате атаки. По словам Аракчи, ИРИ не имеет отношения к произошедшему и не несет за это ответственность.

Также причастность Ирана к атаке на Кувейт опровергли в армии страны.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран не проводили никаких военных или наступательных операций в регионе"

– представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи

В Кувейте в результате атаки дронами погибли два гражданина Италии, еще два человека пострадали.