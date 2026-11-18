Атаки беспилотников на Кувейт выглядят подозрительно, как сценарий для войны, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Инцидент вызывает подозрения и выглядит как готовый сценарий для войны. Мы готовы сотрудничать с Кувейтом и Италией в установлении причин инцидента"
– Аббас Аракчи
Он сообщил, что провел телефонные разговоры с главами МИД Италии и Кувейта и выразил соболезнования в связи с гибелью итальянских граждан в результате атаки. По словам Аракчи, ИРИ не имеет отношения к произошедшему и не несет за это ответственность.
Также причастность Ирана к атаке на Кувейт опровергли в армии страны.
"Вооруженные силы Исламской Республики Иран не проводили никаких военных или наступательных операций в регионе"
– представитель ВС Ирана Абольфазл Шекарчи
В Кувейте в результате атаки дронами погибли два гражданина Италии, еще два человека пострадали.