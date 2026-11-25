Исраэль Кац: Армия Израиля готова провести новую операцию в секторе Газа, а также выселить свыше 1 млн жителей анклава.

Глава израильского оборонного ведомства Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ может возобновить военную операцию в секторе Газа. Кац также отметил, что израильские власти могут инициировать выселение свыше 1 млн палестинцев.

"Мы обещали уничтожить власть ХАМАС в Газе и избавить Газу от оружия и террористических туннелей - именно это мы и сделаем"

– Исраэль Кац

По словам Каца, израильская армия контролирует до 70% территории сектора Газа. Глава ведомства отметил, что армия еврейского государства готова провести операцию "Колесницы Гидеона - 2", если требования Тель-Авива не будт выполнены. Кац призвал оставшиеся группировки ХАМАС к добровольному разоружению.