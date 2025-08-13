Уже в начале наступающего 2027 года в ставропольских курортных Ессентуках откроется филиал Буденновского казачьего кадетского корпуса, воспитанники которого будут продолжать традиции Терского казачьего войска.

В скором времени в курортных Ессентуках (Ставропольский край) заработает филиал Буденновского казачьего кадетского корпуса Терского казачьего войска – его открытие запланировано на начало наступающего 2027 года, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Скорее всего, это будет не филиал, а самостоятельное учебное заведение, но имя Героя России Владимира Владимировича Попова за ним останется. Это наш земляк, служивший в казачьей бригаде "Терек" и в ее составе совершивший свой подвиг"

- Владимир Владимиров

Модульный учебный корпус на 300 мест уже готов, построено и общежитие для воспитанников, которыми скорее всего станут не только дети из Ставропольского края, но и из других регионов, если от Терского казачьего войска будет такой запрос, отметил Владимиров, передает "Интерфакс".

В состав учебного заведения будут входить сам учебный корпус, общежитие воспитанников, бассейн и другие объекты спортивной инфраструктуры, говорится в сообщении.