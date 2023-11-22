Кто такие казаки и откуда они на Кавказе?

История казачества на Кавказе - это сложное переплетение миграций, военной службы и культурного синтеза. Расскажем, кто такие казаки, почему их называют казаками, были ли казаки наемниками, когда и откуда взялись казаки на Кавказе, какова роль и современное положение казаков в этом стратегически важном регионе.

Кто такие казаки? Простыми словами о сложном феномене

Казаки - это этносоциальная общность, сформировавшаяся в XIV-XVI веках на южных окраинах Русского государства. Они сочетали военную организацию с земледельческим укладом, выполняя роль пограничных защитников. Исторически казачество включало не только русских и украинцев, но и представителей других народов: татар, калмыков, осетин, черкесов и так далее, что делало его многонациональным образованием. Таким образом, казаков определяют как исторически сложившуюся культурно-этническую общность, обладающую уникальными культурными и бытовыми традициями. Современная наука в основном рассматривает казаков как субэтнос в составе русского народа.

Почему казаков называют казаками?

Этимология слова "казак" восходит к тюркским корням: qazaq - означает "свободный человек" или "скиталец". Позднее слово получило дополнительное значение - "страж". Впервые термин зафиксирован в письменных источниках XIV века: половецком словаре Кодекс Куманикус (1303 год) и византийских хрониках. Альтернативные версии связывают термин с монгольскими словами "ко" (броня) и "зах" (граница), то есть "защитник рубежей". Таким образом, название отражало социальный статус вольных воинов, не подчинявшихся централизованной власти.

Казаки - наемники в царской армии? Развенчиваем миф

Казаки в царской армии не были наемниками в классическом смысле этого слова, хотя их служба была связана с получением определенных привилегий. Они являлись частью привилегированного военного сословия, наделенным особыми правами и обязанностями, а также имеющим свою систему самоуправления. За военную службу, которая длилась 20-25 лет, казаки получали земельные наделы, право на беспошлинную торговлю в станицах, освобождение от подушной подати, рекрутской повинности, земского сбора.

На Кавказе ключевой задачей казаков была защита границ от набегов горцев, участие в строительстве крепостей и дорог. Их присутствие было необходимо для обеспечения безопасности и контроля над территорией, а также для поддержания коммуникаций. К XIX веку уже сложилась строгая иерархия чинов: от рядового казака и урядника до есаула, войскового старшины и атамана.

Эволюция сроков и принципов службы казаков

Добровольный период (XVI-XVII века) - казаки собирались в походы по решению Круга (общего собрания). Сроки определялись конкретными задачами (защита станиц, набеги на противника). Не было фиксированных сроков, каждый казак был обязан иметь коня, оружие и снаряжение за свой счет. Взамен он получал долю в военной добыче и право на землю.

Регуляризация при Петре I (начало XVIII век) - казачество подверглось значительной реорганизации и интеграции в структуру российской государственности.

Положение о Донском войске (1835 год) - важный этап в формировании казачьей государственности. 25 лет службы (с 18 до 43 лет), разделенной на 3 разряда: боевые действия, 5 лет - гарнизонная служба в станицах, 5 лет - запас.

Реформа Милютина (1875 год) - срок службы сокращен до 20 лет (4 года в подготовительном разряде, 12 лет в строю, 4 года в запасе).

Обязанности казаков на Кавказе помимо боевых действий

Участие в строительстве дорог, например, Военно-Грузинской дороги;

Конвоирование грузов и дипломатических миссий;

Таможенный контроль на границах.

Откуда взялись казаки на Кавказе?

Появление казачества на Кавказе объясняется двумя процессами:

Бегство от крепостного гнета и государственного контроля в Русском царстве и Речи Посполитой. Беглые крестьяне и холопы оседали в приграничных степях, смешиваясь с местным населением;

Царская политика колонизации - начиная с Ивана Грозного, русские государи поощряли переселение казаков на Кавказ для укрепления рубежей. Например, в 1577 году основана крепость Терки - оплот терского казачества.

Некоторые историки говорят об автохтонном происхождении части казачества. Согласно этой теории, казаки были коренными жителями степей, а не пришлыми поселенцами. Сторонники этой теории считают, что казаки сформировались в результате смешения различных народов и племен, населявших эти земли, включая скифов, сарматов, славян и тюрков. Они отрицают тезис о том, что казаки - это потомки беглых крестьян из других русских земель.

Когда казаки появились на Кавказе?

Император Константин Багрянородный в X веке упоминал касогов в центральном Предкавказье (ныне Кабарда). Это предки современных адыгов. В XVI-XVII вв. некоторые адыги вливалась в казачьи общины. Казаки переняли некоторые элементы конного боя у адыгов (черкесов). Это касалось не только тактики, но и снаряжения, в частности, черкески, которая стала частью казачьей формы.

В XII-XIII вв. в низовьях Дона и Приазовье существовали славяноязычные племена бродников, которые позже вошли в состав казачества.

Миграции с Руси (XV-XVI века)

Беглые крестьяне и воины: Основной поток шел из Рязанского княжества после его подчинения Москве (1521 год). Беглецы оседали в предгорьях Кавказа, смешиваясь с местным населением. Версия о "беглых крестьянах" подтверждается документами XVI века;

Новгородские ушкуйники: Часть исследователей связывает появление казаков с переселением новгородских речных пиратов (ушкуйников) во второй половине XV века;

Донские и волжские казаки: В 1582 году 300 донских казаков во главе с атаманом Андреем переселились на Терек, основав станицу Гребни. К 1631 г. они участвовали в походах против ногайцев и кумыков.

Государственная колонизация (XVI-XVIII века)

Строительство крепостей: Иван Грозный в 1577 г. основал крепость Терки (ныне Кизляр) для защиты от крымских набегов. Казаки привлекались как пограничная стража и получали земли в обмен на службу;

Переселение гребенских казаков (потомков донцов и рязанцев): в 1712 г. по указу Петра I гребенские казаки переселились на левый берег Терека, образовав 5 станиц, составивших костяк Терского казачьего войска;

Линейные казаки: В 1777 году учреждена Азовско-Моздокская линия, куда переселили волжских казаков. В 1832 году создано Кавказское линейное казачье войско, объединившее терских, гребенских, кубанских и других казаков для защиты границ. В 1860 году произошло объединение Черноморского казачьего войска и Кавказского линейного казачьего войска в Кубанское казачье войско.

К середине XIX века на Кавказе сложились две главные казачьи группы

Терское казачье войско - включало гребенцов (старообрядцев), кизлярских, моздокских и сунженских казаков. Занимали земли вдоль Терека и Сунжи. Кубанское казачье войско - образовано в 1860 году из черноморских (потомков запорожцев) и части линейных казаков.

Взаимодействие с кавказскими народами

Культурный синтез: казаки перенимали элементы одежды (черкески), оружия (шашки) и обычаев у чеченцев, осетин и кабардинцев. Например, гребенцы носили кинжалы кавказского типа и говорили на смешанном диалекте;

Покровительство местных правителей: в XVI в. терские казаки находились под защитой чеченского князя Ших-Мурзы Окуцкого - союзника Москвы.

Казаки формировались из славян (русские, украинцы, белорусы), тюрков (ногайцы, татары, калмыки), кавказцев (осетины, чеченцы, кабардинцы).

Казаки на Кавказе сегодня

Современное казачество - это культурно-общественное движение с государственной поддержкой: