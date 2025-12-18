В Москве обсудили, как избежать "Эффекта домино" для здоровья

В Москве состоялась конференция под названием «The heart must go on. Новое прочтение. Эффект домино», в рамках которой лучшие медицинские эксперты России обсудили, как избежать проблем со здоровьем.

Чтобы избежать «эффекта домино» для здоровья, в том числе инфаркта и инсульта, раннего дебюта эндокринных и ревматологических заболеваний, а также онкологии, рекомендуется контролировать факторы риска, вести здоровый образ жизни, нередко принимать медикаментозное лечение, а также регулярно проходить медицинские осмотры. О том, как избежать эффекта домино для здоровья, на полях мероприятия рассказали врачи разных специальностей, которые ежедневно лично ведут пациентов.