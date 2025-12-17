Лимоны на деревьях: в Абхазии будут развивать агротуризм

Абхазии следует привлекать отдыхающих агротуризмом, считают в республиканском Институте сельского хозяйства. В зимние месяцы гости Абхазии могут побывать в цитрусовых садах и увидеть мандарины и лимоны на деревьях.

Агротуризм в Абхазии поможет как развитию туристической сферы, так и сельского хозяйства, такое мнение выразил старший научный сотрудник Института сельского хозяйства АНА Георгий Пантия, передает радио Sputnik.

По его словам, сельское хозяйство в Абхазии необходимо развивать параллельно с туризмом. Агротуризм набирает популярность, зимой в Абхазии туристы могут увидеть яркие цитрусы на деревьях.

"Турист имеет возможность прийти и увидеть, как растет культура. В Абхазии можно увидеть, как растут те же самые лимоны. Агротуризм — это то направление, которое в первую очередь надо развивать"

– Георгий Пантия

Отметим, что в 2025 году поставки лимонов из Абхазии в Россию превышают прошлогодние в два раза.