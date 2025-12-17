Вестник Кавказа

В Ставрополье инвестируют до 2 трлн рублей за следующие 10 лет

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
К 2036 году в Ставрополье планируют увеличить объем капитала и сумму инвестиций свыше 1,9 трлн рублей, в пять раз больше показателя текущего года.

В период следующих десяти лет власти Ставропольского края планируют увеличить общий капитал региона и объемы инвестиций до суммы более 1,9 трлн рублей, сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Это, по словам министра, превысит нынешние показатели в 5 раз.

Прогнозируется, что объем внутреннего регионального продукта края на душу населения к указанному периоду повысится в 3,3 раза до 1,8 млн руб.

Экспорт услуг планируется повысить в 1,7 раза, до $202,3 млн.

Реальные денежные доходы населения, согласно плану, к 2036 году возрастут на 86%, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте законодательного органа власти Ставропольского края.

