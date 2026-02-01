Казахстан готов удвоить товарооборот с Вьетнамом

Казахстан уверенно развивает отношения с Вьетнамом – это находит отражение и в политике, и в экономике: в минувшем году Казахстан впервые за восемь лет экспортировал во Вьетнам более 15 тысяч тонн пшеницы.

Казахстан наращивает товарооборот с Вьетнамом – в планах правительства страны удвоить его в текущем 2026 году, заявил на встрече с постоянным вице-премьером Вьетнама Нгуеном Хоа Бинем вице-премьер - министр национальной экономики республики Серик Жумангарин.

"В 2025 году запущены первые прямые комбинированные поставки казахстанского зерна с использованием мультимодальной логистики без перегрузки контейнеров, что позволило сократить сроки и затраты на доставку"

- правительство Казахстана

Казахстан уже зарекомендовал себя как надежный поставщик продовольствия в страны Юго-Восточной Азии, и теперь у страны есть возможность расширить торговлю за счет поставок муки, мясной и молочной продукции, а также масличных культур: для этого использовать инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который позволяет сократить сроки доставки грузов в 3-4 раза, - отметили в правительстве, передает Sputnik Казахстан.

Еще один важный момент в совместной работе – развитие совместных проектов, в том числе в легкой промышленности и автомобилестроении, а также туризма, для чего казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Астаной и Ханоем, а также восстановить авиарейс Алматы – Хошимин.

В Казахстане уже работают проекты с участием вьетнамского капитала – идет строительство туристского комплекса Ak Bulak Village в Алматинской области и завода по производству продуктов питания в индустриальной зоне "Арна" в городе Конаев, инвестиции в который составляют $90 млн.

Вьетнам также поддержал казахстанские инициативы по развитию "Среднего коридора" и готов перенять казахстанский опыт по развитию Международного финансового центра "Астана", спроецировав его на создание финансового центра в Хошимине.