МИД РФ: предложения США по Ирану равнозначны ультиматуму

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон посылает Тегерану сигналы о готовности к диалогу и сделке, но выдвигаемые им условия ультимативны, отметил замглавы МИД РФ.

Те условия, которые Соединенные Штаты выдвигают Ирану, чтобы прийти к сделке, равносильны ультиматуму, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа посылает сигналы в Тегеран о том, что есть возможность договориться. Другое дело, на какой основе и на каких условиях. То, что предлагается, на мой взгляд, равнозначно ультиматуму в адрес Тегерана"

– Сергей Рябков

Ранее Штаты направили военные корабли к Ирану, при этом Трамп выразил надежду, что стороны смогут договориться и военную силу не придется использовать.

