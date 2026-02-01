Азербайджан вошел в топ-5 импортеров йогурта и кефира из России

В первую пятерку импортеров российских йогурта, кефира и пахты вошел Азербайджан. Лидером же оказался Казахстан.

В числе стран, которые активнее всего закупают у России йогурт, кефир и пахту, оказался Азербайджан, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".

Если исходить из оценки закупок в стоимостном выражении, то в прошлом году Азербайджан занял пятое место по покупкам такой продукции у России, приобретя ее на почти $9 млн.

Лидером оказался Казахстан, купивший в РФ йогурта, кефира и пахты примерно на $39 млн. В топ-3 также попали Беларусь (более $13 млн) и Таджикистан (около $12 млн). На четвертой строчке оказался Узбекистан с показателем более $10 млн.

В целом в прошлом году Россия установила исторический рекорд по экспортной выручке йогурта, кефира и пахты, поставив за границу эту продукцию на более чем $117 млн, пишет ТАСС.