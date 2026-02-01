Вестник Кавказа

Азербайджан вошел в топ-5 импортеров йогурта и кефира из России

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В первую пятерку импортеров российских йогурта, кефира и пахты вошел Азербайджан. Лидером же оказался Казахстан.

В числе стран, которые активнее всего закупают у России йогурт, кефир и пахту, оказался Азербайджан, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".

Если исходить из оценки закупок в стоимостном выражении, то в прошлом году Азербайджан занял пятое место по покупкам такой продукции у России, приобретя ее на почти $9 млн.

Лидером оказался Казахстан, купивший в РФ йогурта, кефира и пахты примерно на $39 млн. В топ-3 также попали Беларусь (более $13 млн) и Таджикистан (около $12 млн). На четвертой строчке оказался Узбекистан с показателем более $10 млн.

В целом в прошлом году Россия установила исторический рекорд по экспортной выручке йогурта, кефира и пахты, поставив за границу эту продукцию на более чем $117 млн, пишет ТАСС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
935 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.