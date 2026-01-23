Кобахидзе: Средний коридор – надежный маршрут, преодолевающий разногласия

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в очередной раз высоко оценил Средний коридор, охарактеризовав его как стабильный маршрут, преодолевающий разногласия.

Средний коридор представляет собой надежный маршрут, при использовании которого снимаются геополитические разногласия, что большая редкость в наше время, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что сейчас, когда надежность традиционных маршрутов под вопросом, альтернативные пути необходимы.

Он назвал транспортную логистику стержнем грузинской экономики, подчеркнув, что она способствует развитию торговли.

Кобахидзе также коснулся реализуемых в данный момент масштабных проектов – Черноморского европейского проекта подводного энергокабеля, благодаря которому Грузия станет хабом в Кавказском регионе, а также глубоководного порта Анаклия, который сможет принимать большие корабли на пути между Азией и Европой.

"Торговые споры и политические разногласия внесли неопределенность в некогда стабильные отношения. Это не та экономическая глобализация, о которой мы слышали раньше. Сейчас мы вступаем в первую фазу, где география снова имеет значение, где стабильность становится конкурентным преимуществом и где способность поддерживать отношения – это не дипломатическое очарование, а экономическая необходимость"

– Ираклий Кобахидзе