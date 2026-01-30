Вестник Кавказа

Угроза лавин закрыла курорт "Эльбрус"

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный курорт "Эльбрус" сегодня недоступен для катания. И трассы, и канатные дороги закрыты из-за лавинной опасности.

Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыт во вторник из-за плохих погодных условий, такое сообщение распространила его пресс-служба.

Не работают канатные дороги, закрыты трассы для катания на горных лыжах и сноуборде.

"В связи с высокой лавинной опасностью курорт сегодня не работает"

– курорт "Эльбрус"

В пресс-службе курорта напомнили, что в приоритете всегда безопасность.

Напомним, ранее МЧС Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о плохой погоде в горах республики. Согласно ему, по данным Гидрометцентра 2-3 февраля местами выпадет много снега, при этом будет дуть ветер со скоростью 30 м/с.

"В горах сохраняется лавинная опасность"

– МЧС КБР

