Угроза лавин закрыла курорт "Эльбрус"

Горнолыжный курорт "Эльбрус" сегодня недоступен для катания. И трассы, и канатные дороги закрыты из-за лавинной опасности.
Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыт во вторник из-за плохих погодных условий, такое сообщение распространила его пресс-служба.
Не работают канатные дороги, закрыты трассы для катания на горных лыжах и сноуборде.
"В связи с высокой лавинной опасностью курорт сегодня не работает"
– курорт "Эльбрус"
В пресс-службе курорта напомнили, что в приоритете всегда безопасность.
Напомним, ранее МЧС Кабардино-Балкарии распространило экстренное предупреждение о плохой погоде в горах республики. Согласно ему, по данным Гидрометцентра 2-3 февраля местами выпадет много снега, при этом будет дуть ветер со скоростью 30 м/с.
"В горах сохраняется лавинная опасность"
– МЧС КБР