Безопасность нельзя обсуждать без учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции – Песков

Нельзя при обсуждении стратегической безопасности абстрагироваться от наличия ядерного оружия у союзников США – Великобритании и Франции, подчеркнули в Кремле.

Действие российско-американского ДСНВ заканчивается, а обсуждение будущей системы стратегической безопасности нельзя вести без учета ядерных потенциалов Великобритании и Франции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истекает примерно через сутки.

"Для нас важно, что, обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников Соединенных Штатов в Европе, а именно Великобритании и Франции. Вот без этого точно дальнейшие обсуждения будут невозможны"

– Дмитрий Песков

Ранее сегодня о том, что союзники США по НАТО, обладающими ядерным вооружением, должны также быть привлечены к возможному диалогу о стратегической безопасности заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.