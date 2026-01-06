Россия готова к новой реальности без ДСНВ – Рябков

Для России не будет неожиданностью окончание срока действия ДСНВ и отсутствие нового договора, рассказал замглавы МИД РФ. В оставшееся время Москва не будет направлять в Вашингтон официальные обращения – отсутствие ответа, тоже ответ. Гипотетически новые переговоры должны идти с участием не только России и США, подчеркнул Рябков.

РФ готова к тому, что после окончания срока действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будут введены каких-либо ограничения в области ядерных вооружений, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Остается полтора дня до истечения ДСНВ, в этот период Москва не намерена адресовать Вашингтону никакие демарши или официальные обращения – все предложения были сделаны заблаговременно, рассказал замминистра, отметив, что "отсутствие ответа, это тоже ответ".

"Это новый момент, новая реальность, мы к ней готовы, мы просчитывали, предполагали, что такое может случиться, ничего неожиданного нет в этом, и основания для какой-то драматизации происходящего мы тоже не видим, но факт есть факт, мы утрачиваем стабилизирующие элементы в прежней конструкции, и элементы такого волюнтаризма на грани хаоса они дают о себе знать все более отчетливо"

– Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ добавил, что переговоры по контролю над вооружениями должны быть многосторонними, к ним стоит привлечь другие страны НАТО с ядерным оружием.

"Любые гипотетические переговоры в сфере контроля над вооружениями должны обрести многосторонний характер, многосторонний, значит, прежде всего, императивно к ним должны подключиться ближайшие союзники США, обладающие ядерным оружием, это Соединенное Королевство и Французская Республика"

– Сергей Рябков

Новая реальность без ДСНВ

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как изменится стратегическая ситуация в мире в связи с истечением срока Договора о стратегических наступательных вооружениях.

"Фактически, наступает полная неопределенность относительно текущего и будущего контроля над стратегическими ядерными вооружениями. Происходит это по вине США, которые отказались от российского предложения продлить на год действие СНВ-3 ради сохранения стратегической стабильности и использовать это время для выработки нового документа в области контроля над ядерными вооружениями", - прежде всего сказал он.

"При оценке рисков и угроз Россия в первую очередь исходит из того, что у США имеется серьезный возвратный потенциал, то есть возможность быстро нарастить свои ядерные вооружения. Часть американского стратегического ядерного оружия, как межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования Minuteman III и морские баллистические ракеты межконтинентальной дальности Trident II имеют сейчас платформы разведения с меньшим количеством ядерных боеголовок, чем это предусмотрено штатной комплектацией. Для выполнения СНВ-3 американцы просто сняли часть боеголовок, а сами платформы разведения на этих ракетах оставили – и в любой момент ядерные боеголовки со складов могут быть возвращены на штатные носители", - обратил внимание Игорь Коротченко.

"То есть даже без увеличения количества развернутых ракет США могут резко увеличить количество ядерных боеголовок, а следовательно, и атакуемых целей в рамках возможного конфликта. Это главная угроза сегодня, с которой сталкивается Россия в настоящее время. К этому добавляется проблема уведомлений. По СНВ-3 действовал уведомительный порядок о пусках баллистических ракет: мы заранее сообщали американцам о плановых пусках, а они – нам. Поэтому, когда выполнялись учебные либо учебно-боевые пуски, это не было ни для кого форс-мажором, так как вся информация передавалась заранее. Теперь непонятно, что с этим будет", - отметил главный редактор "Национальной обороны".

"В условиях, когда Трамп отказался от продления СНВ-3, желая привязать к этим переговорам Китай, а Китай отказался участвовать в трехстороннем формате, для России стоит задача решить, как и по каким направлениям будет развиваться российская ядерная триада. Я полагаю, что в первую очередь необходимо активное развитие РВСН с точки зрения наличия подвижных грунтовых ракетных комплексов, поскольку они фактически неуязвимы для поражения средствами противника, и у нас есть потенциал ответного удара. Второе решение, которое может быть принято, — развертывание боевых железнодорожных ракетных комплексов "Баргузин" и ввод их в боевой состав и структуры РВСН. Конечно же, необходимо активное серийное производство баллистических ракет средней дальности "Орешник". Нам надо иметь такой потенциал ответного удара, который, даже если первый удар по нам нанесут американцы, мог бы гарантированно уничтожить США – это единственное, что будет сдерживать как Трампа, так и будущих руководителей Соединенных Штатов от агрессивных действий в отношении России", - сообщил Игорь Коротченко.

Расширение Договора о СНВ

Военный аналитик согласился с тем, что в новый Договор о стратегических наступательных вооружениях необходимо включить все страны НАТО с ядерным оружием. "Такая потребность была с самого начала, но западный блок отказывался от этого. Сейчас мы настаиваем на суммарном зачете в ДСНВ ядерного потенциала США, Франции и Великобритании, поскольку это члены одного военно-политического блока, осуществляющие совместное ядерное планирование. Их объединенные ядерные силы против наших должны учитываться при форматах выработки нового договора по стратегическим наступательным вооружениям", - пояснил он.

"Будет ли этот договор или не будет, сказать точно нельзя, потому надо готовиться к худшему сценарию возобновления гонки ядерных вооружений. Здесь для России главное — не сорваться в безудержную гонку и в то же время иметь достаточный потенциал для ответного удара. Именно тут нужны подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс" и боевые железнодорожные ракетные комплексы, которые нельзя уничтожить при первом ударе. Это единственное, что будет гарантировать нашу безопасность – гарантия ответного удара", - заключил Игорь Коротченко.