Азербайджан наращивает оборонные расходы

Расходы на оборону и национальную безопасность в Азербайджане в ушедшем 2025 году составили 8,068 млрд манатов, что на 22,9% или на 1,506 млрд манатов больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве финансов страны.

Для сравнения, в минувшем отчетном году расходы на экономическую деятельность составили 7,58 млрд манатов, на образование - 4,618 млрд манатов, на социальную защиту и социальное обеспечение - 4 554,4 млн манатов, как и на общегосударственные услуги, на здравоохранение - 1 275,3 млн манатов, на сельское хозяйство - 1 120,9 млн манатов, передает Trend.

Так, рост расходов на социальную защиту и социальное обеспечение составил 9,7% или 403,3 млн манатов, на общегосударственные услуги - на 8,3% или 341,1 млн манатов, на образование - на 5,2% или 228,2 млн манатов, а на сельское хозяйство - на 2,3% или 25,1 млн манатов, говорится в сообщении.