Турция построит железную дорогу к границе Грузии для выхода на Кавказ

Новая железнодорожная линия в Турции соединит Самсун с грузинской границей. Составы будут развивать скорость до 250 км/ч, а работы могут начаться в 2026 году.

Власти Турции планируют проложить железнодорожную ветку до границы с Грузией. Линия Самсун-Трабзон-Сарп улучшит транспортную доступность в черноморских провинциях и станет новым коридором в направлении Южного Кавказа. С таким заявлением выступил глава турецкого Минтранса Абдулькадир Уралоглу.

По оценке министра транспорта, линия длиной в 513 км станет катализатором развития северо-востока Турции, оптимизировав грузовые и пассажирские потоки. Ключевым эффектом, по его словам, станет существенное снижение нагрузки на местные автодороги.

Как добавил руководитель транспортного ведомства Турции, новая линия Эрзинджан-Трабзон не только соединит север и юг страны, но и станет мостом для интеграции в международную логистическую систему.

"Планируется строительство 14 станций, объем пассажироперевозок достигнет 12 млн человек, грузоперевозок — 14 млн т. Составы смогут развивать скорость до 250 км в час"

— Абдулькадир Уралоглу

Турецкий министр допустил, что первый этап реализации — подготовительные работы — может быть запущен уже в 2026 году.