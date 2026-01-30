Турция, Египет и Катар организуют встречу США и Ирана в Анкаре

США и Иран, которые подошли вплотную к военному противостоянию, попытаются решить противоречия дипломатией: страны-посредники готовят встречу представителей Тегерана и Вашингтона в Анкаре.

Турция, Египет и Катар предпринимают усилия для организации встречи между США и Ираном в Анкаре. В переговорах будут участвовать спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф и высокопоставленные представители Тегерана, передает Axios со ссылкой на источник одной из стран, которая участвует в процессе.

"Дело движется. Мы делаем все возможное"

– источник

Высокопоставленный источник в США также подтвердил, что встреча между Вашингтоном и Тегераном может состояться в Анкаре.

Отметим, что вчера Дональд Трамп заявил о желании достичь соглашения с Ираном путем переговоров, напомнив о крупной флотилии ВМС США, которая приблизилась к берегам страны. Тегеран, в свою очередь, также высказался за переговоры, подчеркнув, что стремится к равноправной сделке по ядерному вопросу.

Хотят ли США диалога с Ираном?

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Вашингтон использует сосредоточение американских войск на Ближнем Востоке в том числе как инструмент давления на Тегеран для возобновления переговоров по ядерной сделке.

"Насколько я понимаю, Дональд Трамп работает по всем направлениям – не только готовит военный удар по Ирану, но и добивается новых встреч по иранской ядерной программой. Дело в том, что Трамп склонен добиваться уступок от Тегерана любым возможным способом, причем не только в связи с какими-то мнимыми или реальными озабоченностями Вашингтона. Я думаю, они преувеличивают вероятность получения Ираном ядерного оружия", - прежде всего сказал он.

"Администрация Трамп на иранском направлении явно делает все, чтобы Тегеран каким-то образом испугался действий США и пошел на уступки – отсюда в том числе попытки добиться определенной дискредитации Исламской Республики как государства. Тут очень сложная идет борьба США в отношении Ирана, и я бы не стал противопоставлять их военные усилия дипломатическим. Скорее они действуют в синергии – силовая составляющая, финансово-экономическая и политическая – чтобы Иран согласился на условия США", - отметил Андрей Бакланов.

Дипломат выразил уверенность в том, что новая ядерная сделка вполне возможна, хотя достичь ее будет сложнее СВПД 2015 года. "В свое время сделка уже была, и даже американцы считали ее достаточно разумной и сбалансированной. Тем не менее, Дональд Трамп инициировал выход США из ядерной сделки в 2018 году, запустив цепочку последствий. Сейчас сделку осложняет желание Вашингтона ограничить ракетную программу Тегерана, чего прежде не было. Поэтому выход на договоренности в этот раз будет сложнее, чем в прошлый", - заключил он.

Сила как инструмент диалога

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин согласился с Андреем Баклановым в том, что США не обязательно планировали напасть на Иран.

"Я думаю, что эскалация ожиданий боестолкновения — это инструмент переговоров. Я напомню, что Дональд Трамп до того, как стал президентом, написал порядка шести-семи книг о том, как правильно вести переговоры. В этих книгах он объясняет, что довольно-таки эффективной стратегией является взвинчивание ситуации до предела, поскольку это готовит партнера к принятию необходимой позиции. Это работает со многими, так что Трамп продолжает применять такую стратегию там, где считает нужным", - сообщил он.

"Он понимает, что когда появляется выбор: или реальные военные действия, или переговоров, то всякая страна, которая не хочет войны с США, выберет переговоры. Вполне возможно, что вся риторика и все действия США в последние недели были только способом улучшить американскую переговорную позицию, как говорит сам Дональд Трамп, с позиции силы. Это все очень хорошо встраивается в мировоззрение Трампа", - подчеркнул Константин Блохин.

"Понятно, что в таких условиях в ближайшее время сделку с Ираном заключить не получится. Но Трамп будет использовать ситуацию, чтобы постараться заставить Иран принять требования США. Переговоры будут, скорее всего, сложные и длительные, и даже не факт, что новая сделка все-таки будет заключена. Но Трамп продолжит, условно говоря, пугать Иран. Это сейчас у него главный инструмент информационно-психологического давления в отношении иранских властей", - резюмировал американист.