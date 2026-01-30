В Турции не будут отменять систему "все включено" – СМИ

Власти Турции не пойдут на отмену системы "все включено", которая является одним из наиболее привлекательных для иностранных туристов достоинств страны на туристическом рынке, считает отельер Бильгинер.

Туристическая отрасль Турции не откажется от системы "все включено", заявил отельер Мехмет Уста Бильгинер. По словам Бильгинера, подобные действия создали бы кризис в отрасли.

"Кардинальные изменения системы "все включено" в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма"

– Мехмет Уста Бильгинер

По словам Бильгинера, система "все ключено" остается одним из наиболее важных факторов при выборе Турции как страны отдыха иностранными туристами, в том числе россиянами. Как отметил отельер, россиян привлекает предсказуемость расходов и привычный формат отдыха, отмена же удобной для туристов системы вызовет исход лояльной аудитории, передает РИА Новости.