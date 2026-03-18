Президенты Азербайджана и Узбекистана провели разговор по телефону

Главы Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, обменялись теплыми поздравлениями по случаю весенних праздников, а также детально обсудили двустороннее партнерство и ситуацию на Ближнем Востоке.

Сегодня президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор.

Шавкат Мирзиеев поздравил азербайджанского коллегу и народ страны с наступающими праздниками Рамазан и Новруз, пожелав процветания. Глава Азербайджана поблагодарил за добрые слова и передал ответные пожелания благополучия братскому узбекскому народу.

Политики высоко оценили текущий уровень сотрудничества. Они отметили уверенный рост товарооборота и успешное развитие совместных проектов в экономике, культуре и транспортной сфере.

Отдельной темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Алиев и Мирзиеев выразили общую обеспокоенность текущей обстановкой. По их мнению, дальнейшая эскалация может привести к тяжелым последствиям для региона и спаду мировой экономики.

Стороны сошлись во мнении, что снижать напряженность необходимо исключительно дипломатическим путем. Руководители государств дополнительно обменялись мнениями по актуальной повестке и обсудили планы будущих контактов.