Вестник Кавказа

Президенты Азербайджана и Узбекистана провели разговор по телефону

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, обменялись теплыми поздравлениями по случаю весенних праздников, а также детально обсудили двустороннее партнерство и ситуацию на Ближнем Востоке.

Шавкат Мирзиеев поздравил азербайджанского коллегу и народ страны с наступающими праздниками Рамазан и Новруз, пожелав процветания. Глава Азербайджана поблагодарил за добрые слова и передал ответные пожелания благополучия братскому узбекскому народу.

Политики высоко оценили текущий уровень сотрудничества. Они отметили уверенный рост товарооборота и успешное развитие совместных проектов в экономике, культуре и транспортной сфере.

Отдельной темой стала ситуация на Ближнем Востоке. Алиев и Мирзиеев выразили общую обеспокоенность текущей обстановкой. По их мнению, дальнейшая эскалация может привести к тяжелым последствиям для региона и спаду мировой экономики.

Стороны сошлись во мнении, что снижать напряженность необходимо исключительно дипломатическим путем. Руководители государств дополнительно обменялись мнениями по актуальной повестке и обсудили планы будущих контактов.

