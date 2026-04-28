Москва готова развивать отношения с Тбилиси, страны связывает торговля и туризм, Грузия, несмотря на давление, не присоединилась к антироссийским санкциям ЕС. Южный Кавказ важен для России, сообщили в МИД РФ.

Россия готова к развитию конструктивного сотрудничества с Грузией, об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Прежде всего он подчеркнул важное значение Южного Кавказа для России.

"Наш интересы проистекают из того факта, что Россия - не просто сосед, а сама является кавказской державой. Со всеми государствами региона нас связывают теснейшие исторические и культурные узы"

– Михаил Калугин

Он заметил, что для всех республик региона Россия является главным или одним из главных торговых партнеров.

"Словом, Южный Кавказ для нас жизненно важен. <…> Для западников же регион Южного Кавказа - географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми"

– Михаил Калугин

Дипломат напомним, что Тбилиси публично признал, что с 2022 года от него "буквально требовали открытия "второго фронта" против Москвы". При этом, "благодаря тому, что Грузия не следует навязчивым "подсказкам" своих патронов, она успешно развивается", добавил он.

По итогам 2025 года расширилась торговля Грузии с Россией, ее объем достиг $2,7 млрд, а 70% грузинского экспорта идет на рынки стран СНГ.

"Наша страна - ключевой рынок для многих товаров грузинского экспорта и ведущий поставщик в Грузию стратегически важной продукции - энергоносителей и зерна. Каждый четвертый турист в Грузии - из России"

– Михаил Калугин

Несмотря на это, Евросоюз требует отмены авиасообщения с Россией, энергетического эмбарго и присоединения Грузии к санкциям против РФ, продолжил он.

"В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. <…> В Тбилиси возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа"

– Михаил Калугин

Москва готова развивать сотрудничество с Тбилиси, страны являются естественными партнерами.

"Россия и Грузия являются естественными партнерами. Готовы и далее развивать сотрудничество с Тбилиси и конструктивно решать практические вопросы. Так, накануне правительство РФ увеличило срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки"

– Михаил Калугин

Российская сторона рассчитывает, что "власти Грузии будут и впредь руководствоваться интересами своего народа и не дадут втянуть республику в конфронтацию с Россией", добавил дипломат в интервью ТАСС.