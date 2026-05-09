Вестник Кавказа

Иран может начать обогащать уран до 90%

Кусок урановой руды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Если США и Израиль снова атакуют Иран, то парламент ИРИ может рассмотреть вопрос о возможности обогащения урана до 90% при определенных условиях.

Парламент (Меджлис) Ирана готов при необходимости повысить уровень обогащения урана до 90%, предупредил представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике законодательного органа ИРИ Эбрахим Резаи.

По его словам, такое решение может быть рассмотрено если Вашингтон и Тель-Авив повторно атакуют Исламскую Республику.

"Одним из вариантов для Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%"

– Эбрахим Резаи

Парламентарий добавил, что этот вопрос будет обсужден в законодательном органе.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
390 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.