Иран может начать обогащать уран до 90%

Если США и Израиль снова атакуют Иран, то парламент ИРИ может рассмотреть вопрос о возможности обогащения урана до 90% при определенных условиях.

Парламент (Меджлис) Ирана готов при необходимости повысить уровень обогащения урана до 90%, предупредил представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике законодательного органа ИРИ Эбрахим Резаи.

По его словам, такое решение может быть рассмотрено если Вашингтон и Тель-Авив повторно атакуют Исламскую Республику.

"Одним из вариантов для Ирана в случае повторной атаки может стать обогащение урана до 90%"

– Эбрахим Резаи

Парламентарий добавил, что этот вопрос будет обсужден в законодательном органе.