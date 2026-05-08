Wildberries потребовал сертификаты на товары из Армении

Маркетплейс Wildberries обязал продавцов товаров из Армении предоставлять сертификаты происхождения после недавней приостановки продаж из-за изменения таможенных правил.

Реализация произведенных в Армении товаров через Wildberries теперь возможна только при наличии сертификата происхождения. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

Для получения документа необходимо обратиться в Торгово-промышленную палату Армении. Сертификат выдается на основании сертификата соответствия и декларации о качестве.

Новые требования также распространяются на продукцию из других стран ЕАЭС.

Напомним, ранее продажи товаров из Армении на маркетплейсах приостанавливали из-за изменений таможенных процедур в России. 8 мая Wildberries частично возобновил реализацию продукции, произведенной и промаркированной в Армении.