Иран готовится принимать самолеты иностранных авиакомпаний

Тегеран обсуждает аспекты возвращения полетной программы с иностранными авиакомпаниями. Ряд авиаперевозчиков уже выразили готовность вернуться.
Иранские авиационные власти обсуждают возвращение иностранных авиакомпаний. Переговоры с авиаперевозчиками начало руководство аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.
По информации ILNA, ряд зарубежных авиакомпаний уже выразили нацеленность восстановить рейсы в Иран. Иранские авиакомпании уже выполняют международные рейсы, отметили в агентстве.
В руководство аэропорта Тегерана отметили, что ситуация в воздушной гавани иранской столицы "нормальная", запретов на полеты нет.